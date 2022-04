Markerer tragisk dødsfald

Manchester United og Liverpool vil bære sørgebind i tirsdagens Premier League-kamp som støtte til Cristiano Ronaldo, der for nyligt har mistet sin nyfødte søn

Mandag kom det frem, at Cristiano Ronaldo og kæresten Georgina Rodriguez har mistet deres nyfødte søn.

De havde ellers ventet tvillinger, men den ene mistede livet. Den anden er i god behold.

Ronaldo er derfor ikke med truppen, når Manchester United møder Liverpool i Premier League tirsdag, og begge hold vil bære sørgebind for at vise støtte til stjernen og familien.

Det skriver The Sun.

En Liverpool-fanside på Facebook har desuden foreslået at klappe i kampens syvende minut for at markere den tragiske død.

Ronaldo spiller normalt med sit ikoniske nummer syv på ryggen, og derfor er det syvende minut blevet foreslået.

United og Liverpool tørner sammen kl. 21 tirsdag.

Liverpool kæmper med City om det engelske mesterskab, mens United kæmper for at holde fast i top fire, der giver adgang til Champions League.

Cristiano Ronaldo har stået for en god del af Uniteds mål. Senest scorede han tre mod Norwich, da de mødte hinanden lørdag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Astronomiske lønninger: Så meget tjener fodboldspillere(+)