Maskeret angreb på stjerner: Får 10 års fængsel

Vanvittige billeder: Fodboldstjerner angrebet af bande

I sommers blev Arsenals Sead Kolasinac og Mesut Özil forsøgt overfaldet og berøvet af to maskerede mænd, som hoppede af en scooter og truede især Kolasinac med, hvad der viste sig at være en skruetrækker.



Kolasinac fægtede dog gerningsmændende af vejen, som flygtede fra gerningsstedet.

Senere blev de to gerningsmænd anholdt, og fredag blev den ene af de to altså blevet dømt.



Harrow Crown Court idømte den ene gerningsmand Ashley Smith til 10 års fængsel, mens den anden gerningsmand vil få sin strafudmåling på et senere tidspunkt.

Foto: Photo by Ian KINGTON / AFP og REUTERS/Eddie Keogh

I retten blev den nu virale video af Kolasinac' heltemod vist, og i forbindelse med strafudmålingen, sagde dommer Ian Bourne: (se videoen i tv-afspilleren over artiklen)



- Det står klart, at de to gerningsmænd nøje havde planlagt angrebet ved at armere sig selv med våben, som kunne gøre betydelig skade, sagde dommer Ian Bourne ifølge det engelske medie The Mirror og fortsatte:



- De havde stjålet en scooter, klædt sig i mørkt tøj og taget hjelme på, således at de ikke ville blive genkendt.

- Det er tydeligt, at de ledte efter ofre til forbrydelsen, og via overvågningskamerat kan man se, at de kører op og ned af vejen, inden de slår til.

Hverken Kolasinac, Özil eller deres koner, som også var i bilen kom noget til under det forsøgte røveri.

