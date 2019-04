Massiv interesse: Laudrup i fokus

Michael Laudrups tilstedeværelse fik prominente navne til at søge mod TV3's studie på sidelinjen ved Manchester-derbyet - til stor begejstring for værten Peter Grønborg

Der var lagt i kakkelovnen til en storkamp mellem de to Manchester-rivaler, United og City, da onsdag aften mødtes i en vital kamp for begge mandskaber.

De lyseblå fra City trak sig sejrrigt ud af kampen med en 2-0-sejr og fortsætter kursen mod Premier League-titlen, mens Uniteds røde djævle med nederlaget halter efter Tottenham, Chelsea og Arsenal i kampen Champions League-pladserne.

De danske rettighedshavere fra TV3 var godt bemandede til aftenens storkamp, hvor både Michael Laudrup, Jamie Carragher og John Mølby gjorde værten Peter Grønborg selskab på sidelinjen.

- Det var fantastisk at være der, siger Peter Grønborg, der i dagens anledning var fløjet med kommentatorerne til England i stedet for at dække kampen hjemme fra studiet på Amager.

Michael Laudrups tilstedeværelse skabte stor opmærksomhed omkring det danske Premier League-studie.

TV3-Studiet fik blandt andre både besøg af Pep Guardiola og Manchester Citys sportsdirektør Txixi Begiristain, som ligesom Laudrup begge var en del af det famøse Cruyff Dream Team for Barcelona tilbage i 90'erne.

Starstruck II. ‘Mr Laudrup, David Silva wants to meet you’, kom der en City-mand og sagde efter kampen. Silva ville såmænd bare gerne have et billede med sin barndomshelt pic.twitter.com/hv2ZW30vu3 — Peter Grønborg (@PeterGroenborg) April 25, 2019

Manchester Citys spanske midtbaneprofil, David SIlva, så sig heller ikke for fin til at spørge om en 'selfie' med 'Mister' Laudrup.

Ifølge Peter Grønborg, er det hverdagskost, når man dækker fodboldkampe med Michael Laudrup.

- Det er svært at forestille sig, hvor stort et navn Michael er i Spanien.

- For sådan en som David Silva, der er født i 1986, er Laudrup et stort idol. Det lagde Iniesta heller ikke skjul på, den gang han var i Barcelona, siger Peter Grønborg til Ekstra Bladet.

Grønborgs kollega Stig Tøfting beskyldte efter kampen TV3-værten for at være starstruck, da billeder af Guardiolas besøg i studiet rullede over skærmen.

Peter Grønborg erkender da også, at han har en stjerne hos den spanske stortræner.

- Stig og jeg kender hinanden godt, så det er helt fint, men jeg sgu nok for gammel til at blive starstruck.

- Men hvis jeg skulle blive starstruck, så ville det nok være over for ham. Jeg beundrer Pep Guardiola, siger Peter Grønborg.

Rettighedshaverne fra TV3 Sport kan se frem til en spændende afslutning på Premier League, hvor Manchester City fører med et enkelt point ned til Liverpool med tre runder igen.

