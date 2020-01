Massiv kritik: Han tænkte kun på sig selv

Marcus Rashford måtte i onsdags udgå fra FA Cup-kampen mod Wolves med en skade i ryggen. Søndag kunne Ole Gunnar Solskjær så bekræfte, at angriberen er ude i en længere periode, og det har nu ført til en massiv kritik af den norske træner.

Det er nemlig kommet frem, at Marcus Rashford igennem en længere periode har døjet med ryggen, men alligevel har han spillet næsten samtlige minutter for United.

Marcus Rashford i græsset. Foto: Paul Ellis / Ritzau Scanpix.

Ifølge den tidligere engelske angriber Ian Wright er det et tydeligt tegn på, at Ole Gunnar Solskjær føler sig ekstremt presset. Han mener nemlig, at Manchester United-manageren i dette tilfælde har sat sine egne interesser før Marcus Rashfords helbred. Og sådan bør det ikke være.

- Ole Gunnar Solskjær har sagt, at han var klar over Marcus Rashfords problemer. Alligevel valgte han at bringe ham på banen imod Wolves, og nu er han måske ude i tre måneder, siger han ifølge BBC.

- Solskjær er under et intenst pres for at få Manchester United tilbage til, hvor de var, og han har tænkt på sig selv, før han tænkte på spilleren. Han satte sig selv, før Rashfords helbred, siger han.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tabte med 2-0 til Liverpool i weekenden. Foto: Carl Recine / Ritzau Scanpix.

Yderligere tilføjer Wright, at når tingene er foregået på denne måde, og Uniteds klart bedste spiller nu er ude i en længere periode, så er det ifølge ham naturligt, at mangeren må stå til ansvar for det.

Marcus Rashford er Manchester Uniteds topscorer i denne sæson, hvor han står noteret for 14 mål i 22 Premier League-kampe.

