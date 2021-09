Mathias Zanka Jørgensen skifter til Brentford i Premier League

Mathias 'Zanka' Jørgensen har fået sin fodboldfremtid på plads.

Forsvarsspilleren har underskrevet en et-årig kontrakt med Premier League-klubben Brentford med option på yderligere et års forlængelse.

Den danske træner Thomas Frank er begejstret for at hente spilleren, som i en kort periode har været klubløs efter sit brud med den tyrkiske klub Fenerbahçe.

- Vi er glade for, at vi kan styrke truppen med en spiller af topkvalitet. 'Zanka' er bevidst om, hvordan han forsvarer.

- 'Zanka' kommer med en masse erfaring fra forskellige ligaer samt en masse kampe for det danske landshold. Den erfaring og de lederegenskaber er vigtige, siger Thomas Frank til klubbens hjemmeside.

Danskertung trup

Fremadrettet kan 'Zanka' se frem til en sæson med mange danskere på holdkortet. Listen tæller blandt andet landsholds-kollegaerne Christian Nørgaard og Mathias Jensen. Dertil bliver han holdkammerater Mads Rørslev og Mads Bech i bagkæden.

U-21-landsholdsspilleren Mads Bidstrup er også at finde i Brentfords spillertrup.

En skade hos Mads Bech er en af årsagerne til, at 'Zanka' nu er at finde i London. Thomas Frank fortæller til klubbens hjemmeside, at fraværet af den tidligere Horsens-spiller har efterladt et hul i forsvaret.

Mathias 'Zanka' Jørgensen har i sin karriere spillet i et væld af klubber. Udover FC København, som han har været forbi tre gange, har han spillet i PSV Eindhoven, Huddersfield Town og senest tyrkiske Fenerbahçe. Sidste år var han kort udlejet til Fortuna Düsseldorf.

Indtil nu er det blevet til 35 kampe for landsholdet.

