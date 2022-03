Medie: Abramovich har aktier i Putins tanks

Roman Abramovich har, siden Rusland invaderede Ukraine, forsøgt at lægge luft til den russiske præsident, Vladimir Putin.

Men tilsyneladende er Chelsea-ejeren mere involveret i krigen, end han vil være ved.

Således skriver den engelske avis Daily Mail, at Abramovich har en stor portion aktier i den store russiske stålproducent Evraz, der leverer materiale til den russiske tankproduktion.

Analytikeren Grzegorz Kuczynski, der er direktør for Eurasia Program ved Warszawa Institute hævder over for avisen, at Abramovich overførte sin aktiebeholdning i Evraz direkte til sig selv fra et offshore-selskab 16. februar, otte dage før den russiske invasion i nabolandet begyndte.

Dermed blev aktierne mindre sårbare overfor de sanktioner, der er fulgt i kølvandet på den russiske invasion. Ligesom de kan blive lettere at sælge. I øjeblikket er aktiernes værdi dog styrtdykket på grund af krigen.

Onsdag satte Roman Abramovich sin engelske storklub Chelsea til salg

Ifølge Daily Mail har Roman Abramovich aktier i stålproducent, der bidrager til det russiske militær. Foto: Ritzau Scanpix

Via en talsmand har Roman Abramovich meddelt, at Evraz i Rusland kun er involveret i stålproduktion til 'togdrift og konstruktion.' Men i 2017 viste dokumenter, at virksomheden i USA blandt andet leverede armerede plader til det amerikanske militær.

Evraz har ikke kommenteret Daily Mails historie.

Avisen skriver videre, at der også er problemer i Chelsea, hvor Abramovich har overladt ledelsen af klubben til dens velgørende fond, Chelsea Foundation.

Det kan du læse mere om her: Abramovich overdrager styringen af Chelsea

Men ifølge Daily Mail er de seks administratorer fra fonden angiveligt særdeles betænkelige ved konstruktionen og ønsker solide forsikringer. Blandt andet ønsker de garantier for godtgørelse for eventuelle økonomiske konsekvenser, mens de administrerer klubben.

Oprørt Tuchel: - Stop jeres spørgsmål

Hidkaldt af Ukraine: Abramovich til forhandlinger