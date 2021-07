Medie: Ændrer endelig forhadt regel

Mens VAR ikke er blevet omtalt specielt positivt i Premier League eller Superligaen, høstede videoteknologien meget ros ved sommerens EM-turnering.

Nu mener mediet ESPN at vide, at Premier League fra næste sæson vil ændre sin offside-politik til den samme som under EM. Og hvad betyder det så?

Premier League vil indføre det tolerance-niveau, vi så til EM. ESPN beskriver det, som at det afgørende billede ved offside-kendelser skal give et endegyldigt svar, før en offside kan dømmes.

Vil det ændre noget? Ja, siger ESPN-journalist Dale Johnson, der har stort fokus på VAR.

Et mål som Jordan Hendersons mod Everton i oktober sidste sæson vil for eksempel ikke blive annulleret i næste sæson. Ved målet blev Sadio Mane dømt offside af VAR, men det var meget svært at få øje på på de efterfølgende VAR-billeder. Her vil der altså - ifølge de nye regler - ikke være tale om at billederne giver et endegyldigt offside-svar.

Jordan Henderson diskuterer med dommertrioen, efter hans mål mod Everton blev annulleret. Foto: Ritzau Scanpix

Derudover vil seere ikke blive vist processen med at tegne offside-stregerne, som Premier League-publikummet, som det eneste i verden, er blevet berigget med indtil nu.

Til gengæld ser tempoet ved kendelserne ikke ud til at blive hurtigere, som man så det til EM.

ESPN skriver, at det ressurcemæssigt og logistisk ikke kan lade sig gøre at ansætte flere VAR-dommere i Premier League. Der findes simpelhen ikke nok kvalificerede video-assistenter til at udfylde de ekstra VAR-roller, som man havde til EM.