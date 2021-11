Medie: Aftale på plads med United

Manchester United vil gerne finde en midlertidig afløser for den midlertidige afløser Michael Carrick.

Det ser nu ud til at blive tyske Ralf Rangnick.

Han har indgået en aftale med Manchester United, skriver The Athletic.

Ifølge mediet er aftalen betinget af, at den 63-årige tyskers nuværende klub, Lokomotiv Moskva, indvilliger i at lade ham gå. United forventer ikke, at det bliver et problem.

Aftalen mellem Rangnick og United er angiveligt på seks måneder frem til udgangen af maj. Derefter vil han have en toårig konsulentrolle i klubben ifølge The Athletic.

Hans arbejdstilladelse vil dog ikke være klar til weekendens opgør mod Chelsea.

Ralf Rangnick har tidligere været cheftræner i Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04, Hoffenheim og Leipzig.

I søndags valgte den engelske storklub at fyre Ole Gunnar Solskjær efter flere dårlige resultater - senest et nederlag på 4-1 i lørdags ude mod Watford.

Tirsdag stod den midlertidige afløser Michael Carrick i spidsen for United, der vandt 2-0 ude over Villarreal i Champions League. Klubben er dermed klar til forårets 1/8-finaler.

I Premier League ligger Manchester United nummer otte efter 12 runder.

