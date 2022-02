Medie: Afviser 26 milliarder

Det er ingen hemmelighed, at der er mange penge i Premier League.

Forleden blev en ny tv-aftale indgået, der sikrer klubberne i den bedste engelske række svimlende 88 mia. kroner i tv-indtægter, så det er ikke kolde kontanter, der mangler.

Derfor skal mulige investorer også grave rigtig dybt i pengekassen, hvis foden skal indenfor hos PL-klubberne.

Senest har en amerikansk investeringsfond, LAMF Global Ventures, vist interesse for Tottenham, der som bekendt har danske Pierre-Emile Højbjerg på holdkortet. Det skriver Daily Record.

Pierre-Emile Højbjerg og co. kan få nye ejere. Foto: Ritzau Scanpix

Men selv om amerikanerne angiveligt stod klar med et bud på tre milliarder pund eller godt 25,58 milliarder kroner, så er Spurs stadig ejet af Joe Lewis og hans virksomhed ENIC.

Det var dog ikke fordi, det amerikanske tilbud var for småt til at friste Lewis, som angiveligt længe har luret på en kvalificeret køber.

Men Joe Lewis ønsker ikke, at klubben igen skal børsnoteres, da det vil mindske kontrollen over, hvem der kan købe sig ind. Derfor er investeringsfonde ikke attraktive købere for London-klubbens ejere.

Og Tottenham-ledelsen ønsker, at Daniel Levy fortsætter som bestyrelsesformand i tilfælde af et salg.

- Det handler overhovedet ikke om vurderingen, men om at Tottenham ikke har interesse i at sælge til en investeringsfond. Hvis de havde ønske om at gå på børsen igen, har de ikke brug for en investeringsfond, vurderer en kilde tæt på forhandlingerne overfor avisen.

Joe Lewis og Daniel Levy spejder efter købere. Foto: Ritzau Scanpix

Tottenham er dog angiveligt stadig til salg. For nylig var rigmanden Forrest Li fra Singapore personlig gæst hos Daniel Levy, som blandt andet viste ham rundt på klubbens træningsanlæg, hvor han blev præsenteret for flere spillere.

Tottenham-ejerne håber dermed at tjene de massive investeringer i klubbens nybyggede stadion og træningsanlæg ind igen - og mere til.

Men især Levy ønsker altså ikke at miste kontrollen over driften, og derfor er der ikke udsigt til, at Tottenham vender tilbage til børsen, som klubben forlod i 2012. Tilbage i 1983 var Tottenham den første fodboldklub i verden, der blev børsnoteret.

Eriksen afslører: 'Der var ingen kontakt'

Nådesløs kritik: 'Ekstremt ringe'

Eksperten: Her SKAL investeres