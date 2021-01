Medie: Ajax byder på PL-angriber

Ajax har budt omkring 150 millioner kroner for Premier League-angriberen Sebastien Haller, der ellers blev købt for mere end det dobbelte

369 millioner kostede angriberen Sebastien Haller, da han i sommeren 2019 skiftede fra Frankfurt til Premier League-klubben West Ham.

Men opholdet har ikke været den helt store succes, og nu kan han være på vej videre.

- Ajax forsøger at købe Sebastien Haller. De hollandske mestre har givet et bud, der er mindre end halvdelen af, hvad West Ham betalte for ham, skriver Skysports.

I alt er det blevet til 10 mål i 48 kampe for Haller, der i december lavede han et saksesparksmål, der kandiderer til sæsonens mål. Alligevel ville manager David Moyes have mere fra angriberen.

- Jeg havde ønsket, at han i første halvleg lavede et af de nemme mål, da målmanden gav en retur, men ingen var over den, lød det fra Moyes.

- Han har forsøgt at falde til, men det tager tid. Somme tider er forventningerne for store, men vi forventer også meget af ham. Vi vil have mål i Premier League og ikke bare i pokalen, lød det fra Moyes.

West Ham ligger nummer 10 i Premier League og menes at ville bruge pengene på norske Joshua King eller Christian Eriksen, hvis de får solgt Haller.

West Ham hentede for nyligt en dansker i 1. division

