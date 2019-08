Medie: Barca-stjerne i overraskende comeback

Den brasilianske driblekonge Philippe Coutinho meldes på vej til et overraskende engelsk comeback

Den tidligere Liverpool-profil Philippe Coutinho kan være på vej tilbage til England.

Tirsdag bliver han af det franske medie L'Équipe meldt på vej til Arsenal på en lejeaftale, men noget kan tyde på, at der er andre med om buddet omkring den nuværende Barcelona-stjerne.

For ifølge ESPN har Arsenal ingen interesse i brasilianeren, der angiveligt er blevet tilbudt både Manchester United og Tottenham. Og det er især London-klubben, der er det varmeste bud.

Coutinho har et godt og nært forhold med manager Mauricio Pochettino, da de to kender hinanden fra en fælles tid i Espanyol, hvilket kan tale for en genforening.

(Artiklen fortsætter under billedet...)

Coutinho har ikke fået det forventede ud af sit ophold i Barca. Foto: Emilio Morenatti/AP

Dog afhænger meget af, hvad der sker omkring Christian Eriksens situation, og det gør et skifte usikkert i skrivende stund. Det engelske transfervindue lukker torsdag aften.

ESPN skriver dog, at hvis et engelsk comeback helt var udelukket for Coutinho i begyndelsen af måneden, virker det ikke længere helt umuligt.

Brasilianeren har kontrakt med FC Barcelona indtil 2023. Han kom til klubben i januar 2018 for en pris på lidt over en milliard kroner, men han har haft mere end svært til at leve op til de massive forventninger.

