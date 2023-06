Medie: Bayern byder en halv milliard for Harry Kane

Ifølge The Athletic har Bayern München sendt et skriftligt bud på en halv milliard kroner plus bonusser på Harry Kane

Harry Kane skal formentlig snart træffe en af karrierens helt store beslutninger.

Ifølge The Athletic har Bayern München budt 70 millioner euro svarende til 520 millioner kroner for den 29-årige angriber, som kun har et enkelt år tilbage af sin kontrakt med Tottenham.

Buddet skulle desuden indeholde en række bonusser, som kommer ud over de 520 millioner.

Tidligere har Manchester United også været meldt interesseret, men interessen skulle være stilnet af, fordi storklubben ikke orker at forhandle med Tottenhams notorisk stædige formand Daniel Levy, der ikke ønsker at sælge til en rivaliserende klub.

Det har tidligere været nævnt, at Tottenham forlangte op mod 800 millioner kroner for Harry Kane, der trods en skidt Tottenham-sæson formåede at score 30 gange i Premier League.

Harry Kane har scoret 213 mål i Premier League for Tottenham. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Spørgsmålet er så, om Harry Kane er indstillet på at flytte til Sydtyskland, hvor Bayern siden Robert Lewandowskis exit har manglet en angriber.

Et skifte til Tyskland vil formentlig betyde, at rekorden som Premier Leagues mest scorende spiller vil være umulig at opnå. Kane har scoret 213 mål i Englands bedste række og mangler dermed 47 for at nå Alan Shearer. Det har tidligere været nævnt som argument for, at Kane foretrækker at blive i England.

Angriberen, der fylder 30 år 28. juli, har kontrakt frem til næste sommer, hvor han vil kunne forlade Tottenham på en fri transfer.

I sommeren 2021 ønskede Harry Kane et skifte til Manchester City, men dengang afviste Tottenham at sælge ham. På daværende tidspunkt havde han tre år tilbage af kontrakten.

De engelske mestre er ikke længere en mulighed, efter de hentede norske Erling Haaland til samme position sidste sommer. Til gengæld skulle Carlo Ancelotti og Real Madrid være opmærksomme på Kane, efter Karim Benzema valgte at rykke til Saudi-Arabien.

Skulle Kane vælge at forlade England, kan han trøste sig med, at han trods alt er landets mest scorende i landsholdsregi. Her står han noteret for 58 mål i 84 landskampe. Fem mere end Wayne Rooney på andenpladsen.