Medie: Betaler gigantisk beløb for Premier League

Pengene er store, når rettighederne til at vise Premier League bliver forhandlet på plads. Det er der ingen tvivl om.

Torsdag sikrede NENT Group, herunder TV3 SPORT og Viaplay, sig rettighederne til den bedste engelske række fra 2022-2028 i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Samme dag spurgte Ekstra Bladet NENT Group, hvor meget de havde betalt for rettighederne i de seks sæsoner.

'Der har været en inflation i priserne fra Premier League, men de har ikke været højere, end at vi kan skabe en stærk værdi for NENT Group og alle seerne med disse fantastiske rettigheder i perioden 2022-2028, hvor Norge nu også er med', oplyste NENT Groups administrerende direktør, Anders Jensen, i en mail til Ekstra Bladet.

Nu mener det norske medie Kampanje dog at kende det konkrete beløb. For at vise Liverpool, Manchester United og de andre PL-klubber i seks sæsoner i fire lande betaler NENT Group samlet mere end 14,8 milliarder danske kroner, ifølge Kampanje.

Mens rettighederne til Premier League i Danmark, Sverige og Finland allerede er på NENT-hænder, er det TV 2, som viser kampene indtil 2022 i Norge.

TV3 SPORT har vist Premier League siden 2013. I flere sæsoner har de delt rettighederne med Discovery Networks Danmark, som bl.a. har kanalen 6'eren, men siden i sommer er dele af rettighederne i stedet solgt til Yousee i en aftale frem til 2022.

Yousee viser Premier League på kanalen Xee, men det er TV3 SPORT-folk, som står bag produktionen med Signe Vadgaard som fast vært.

NENT Group udelukker ikke, at de også vil sælge dele af rettighederne ud fra 2022.

- Det er en ganske naturlig og også nødvendig udvikling, at vi indgår samarbejder om rettighederne. Med de store og dyre sportsrettigheder skal vi passe på ikke at sende regningen videre til slutkunderne, og en måde at tjene penge på rettighederne på er at finde partnere.

- Jeg er 100 pct. sikker på, at partnerskaber er en forudsætning for, at vi ikke ødelægger kundernes betalingsvillighed for store sportsrettigheder, siger NENT Groups administrerende direktør, Anders Jensen, til Media Watch.

Den næste store rettighed, der skal forhandles om senere i år, er Champions League. Her har NENT Group de skandinaviske rettigheder frem til 2021.

