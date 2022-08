Medie: Brentford-bud på Damsgaard accepteret

Premier League-klubben mangler nu kun at blive enige om de personlige vilkår med Mikkel Damsgaard

De har allerede Christian Nørgaard, Mathias Jensen, Mads Roerslev og Mads Bech på holdkortet, men nu kan Brentford snart blive en dansker rigere.

Der har i noget tid været rygter om, at EM-helten Mikkel Damsgaard tiltrak sig interesse fra danskerklubben, og nu begynder skiftet for alvor at forme sig.

Ifølge normalt velinformerede Sky Sports har Mikkel Damsgaards italienske klub, Sampdoria, accepteret Brentfords bud på midtbanespilleren, der lyder på knap 150 millioner kroner.

Dermed mangler Brentford og Mikkel Damsgaard kun at forhandle de personlige vilkår på plads, og London-klubben håber på, at det obligatoriske lægetjek kan gennemføres i de kommende dage.

Brentfords accepterede bud har dog fået andre Premier League-klubber til at slå øjnene op, så Brentford bliver muligvis ikke Damsgaards eneste mulighed, skriver Sky Sports.

Brentfords danske cheftræner Thomas Frank har ikke lagt skjul på, at han ærgrer sig over Christian Eriksens beslutning om ikke at forlænge med Brentford og i stedet tage til Manchester United.

Den oplagte afløser er naturligvis Mikkel Damsgaard - og hvis han kan gentage kunsten fra EM sidste sommer, hvor han ligeledes gled ind på Eriksens plads, så har Brentford i den grad noget at glæde sig til.

Der var store forventninger til Mikkel Damsgaard i Sampdoria, men en knæskade holdt ham ude af holdet i størstedelen af sidste sæson.

Desuden skal han fremover tage gigtmedicin for at holde sin skade i skak - men det er altså tilsyneladende ikke noget, der skræmmer Thomas Frank.