Medie: Brentford lejer dansk stjerne

Han kom til FC Midtjylland for et år siden fra det engelske, men nu er Jonas Lössl i hvert fald for en stund fortid i klubben.

Superligaens tophold lejer ifølge tipsbladet.dk's oplysninger landsholdsmålmanden til Premier League-klubben Brentford, der også er FCM's søsterklub, da begge er ejet af engelske Matthew Benham. Aftalen gælder for resten af denne sæson.

Jonas Lössl skal i Brentford vogte målet, da det normale førstevalg David Raya er skadet og ude i en del af foråret, og han bliver dermed endnu en dansker i klubben, der både i trænerstaben og i truppen har danskere.

Den danske landsholdsmålmand skiftede som sagt til FCM i januar, men han måtte vente på sin chance i kassen, da Jesper Hansen gjorde det godt.

Siden foretog Bo Henriksen skiftet, og Jonas Lössl lignede førstevalget fremadrettet, men en skade holdt ham ude i en måneds tid, og i den periode greb islandske Elias Rafn Olafsson chancen. Islændingen gjorde det så godt, at Bo Henriksen tøvede med at skifte tilbage.

Lössl har to sæsoner som førstevalg i Premier League - det var, da han spillede i Huddersfield. Han spillede også i Everton, men her blev det aldrig til en kamp for førsteholdet.

Nu får den danske keeper så igen muligheden i verdens vel nok bedste række.

