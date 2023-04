Medie: Byder 42 milliarder kroner

Salget af Manchester United har taget endnu et skridt.

Efter en ny budrunde står det klart, at qatarske Sheikh Jassim er klar med et bud, der slår alle rekorder på den engelske traditionsklub.

Det skriver Sky Sports, som fortæller, at buddet er på fem milliarder pund, der svarer til 42,3 milliarder kroner.

Det bud vil gøre Manchester United til det klart dyreste sportshold i verden, men det er stadig en stor del under de 50 milliarder kroner, som Glazer-familie efter sigende har værdisat klubben til at starte med.

Det er dog ikke kun Sheikh Jassim, der er på banen for at få United. Det gælder også Englands rigeste mand Sir Jim Ratcliffe, men han er kun interesseret i at købe 50 procent af United-aktierne. Det vil efterlade 20 procent til Glazer-familien. Endvidere er amerikanske Elliott Management, der er ude efter en mindretals procent af klubben.

Manchester Uniteds potentielle salg er noget, der indtil videre har været i gang i fem måneder, og ifølge Sky Sports-reporter Kaveh Solhekol, så begynder der at tegne sig et billede.

- Mennesker tæt på Sheikh har fortalt mig, at de er overbevist om, at dette er det bedste bud. De tror ikke på, at der er nogen, der kommer tæt på dette. Det er 100 procent af klubben. Det er gældfrit, og der vil blive gjort penge tilgængelig til ikke kun Erik ten Hag, men også til at forbedre klubbens infrastruktur, siger han.

På den måde vil man kunne gøre det samme, som rivalerne fra Manchester City har gjort, påpeges det.

