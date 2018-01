Medie: Chelsea på desperat jagt - nu er den forbi

Chelsea har i hele det igangværende transfervindue ledt med lys og lygte efter en ny angriber, som skulle agere backup for den formsvage Alvaro Morata. Nu skulle deres søgen være tæt på at være slut, da de ifølge det italienske Sky Sports er ved at forhandle de personlige forhold på plads med Romas angriber Edin Džeko.

De forsvarende engelske mestre har haft svært ved at få gang i angriberne i denne sæson, hvor sommerindkøbet Alvaro Morata er gået helt i stå efter en ellers fornem sæsonstart. Den spanske angriber har dog haft ualmindelig svært ved at ramme målet på det seneste, og derfor har Chelsea været kædet sammen med en lang række angribere i løbet af transfervinduet.

Målet har tydeligvis været en angriber med en stor og fysisk stærk angriber, og undervejs har både Andy Carroll, Ashley Barnes og endda Peter Crouch været meldt på vej til Stamford Bridge.

Edin Dzeko kan være på vej til 'Broen'. Foto: All Over Press

Den engelske storklub er udover Džeko også ved at få en aftale på plads med den 23-årige brasilianskfødte venstreback Emerson Palmieri. Hvor der i forhandlingerne med Džeko stadig er uenigheder om længden og størrelsen på kontrakten, skulle Emerson Palmieri allerede være klar til at rejse til London for at færdiggøre handlen.

Inden da ser det dog ud til, at han sammen med Edin Džeko skal spille kamp for Roma, da begge spillere er udtaget til kampen mod Sampdoria i Serie A onsdag aften. Derfor er en offentliggørelse af aftalerne sandsynligvis stadig nogle dage væk.

