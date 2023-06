Medie: City forklædte ejerindskud som sponsorat

En mystisk mand fra De Forenede Arabiske Emirater overførte i 2012 og 2013 30 millioner pund til Manchester City, som egentlig burde have fået pengene fra en sponsor.

Det viser en ikke tidligere offentliggjort rapport fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), som avisen The Times er kommet i besiddelse af.

I dag svarer 30 millioner pund til godt 260 millioner kroner.

Betalingen forventes at være en del af de 115 brud på Premier Leagues finansielle regler, som Englands bedste liga har anklaget Manchester City for at have begået.

Uefa's finansielle tilsyn konkluderer i rapporten, at betalingerne, der skulle være kommet fra telekommunikationsvirksomheden Etisalat, faktisk var camouflerede kapitaltilskud.

Og i Premier League er der begrænsninger for, hvor mange penge en klub må få tilført af sin ejer.

I stedet mener tilsynet, at overførslerne kom fra Manchester City's hovedaktionær, Abu Dhabi United Group, investeringsgruppen der ledes af De Forenede Arabiske Emiraters vicepremierminister, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Etisalat er ligeledes majoritetsejet af De Forenede Arabiske Emirater.

Ifølge The Times fremgår det yderligere af rapporten, af den mystiske mand navngives af Manchester Citys advokat som værende Jaber Mohamed, der beskrives som en fondsmægler.

Men hvorfor Etisalat eller Manchester Citys ejer skulle have haft brug for finansiel assistance til at betale sponsoratet, undrer tilsynet.

Manchester City forsvarer sig ifølge The Times med, at Etisalat tilbagebetalte pengene fra manden, der omtales som mystisk, til sin ejer i 2015.

Det afholdte dog ikke Uefa fra i 2019 at pålægge Manchester City et toårigt forbud mod at deltage i europæiske turneringer, hvilket dog senere blev ophævet af Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

CAS' argumentation dengang var, at forældelsesfristen i sagen var overskredet, men i Premier League er der ikke en sådan begrænsning.

Rapporten er kommet i The Times' besiddelse via skaberne af dokumentarfilmen 'Britain's Biggest Football Scandal?', der er blevet udgivet på YouTube. Avisen har uafhængigt bekræftet rapportens ægthed.