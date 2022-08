Medie: Damsgaard tæt på overraskende skifte

Mikkel Damsgaard kan lidt overraskende være på vej mod Premier League og London.

Det er den lille danskerklub Brentford, der arbejder på at hente den danske offensivspiller, der i en alder af 22 år har vist så lovende takter på det danske landshold.

Damsgaard missede det meste af sidste sæson med en skade, og han skal fremover tage gigtmedicin for at holde sin skade i skak, men interessen for danskeren er der, selv om han har havde en skidt sæson i fjor.

Thomas Franks Premier League-tropper mangler en dåseåbner, efter man har sagt farvel til Christian Eriksen, der er rykket til Manchester United, og her arbejder klubben seriøst på at hente Damsgaard.

Tidligere har rygterne gået på, at Brentford har sendt bud, der har været noget under Sampdorias vurdering af danskeren, men nu fortæller Gianlucadimarzio.com, at Brentford er tilbage med et nyt bud, der er noget højere end tidligere.

Mediet Il Secolo XIX rapporterer i øvrigt det samme.

Kan stige til 130 mio.

Ifølge transfermediet har Brentford sendt et bud på lidt mere end 80 millioner kroner på danskeren, og med diverse bonusser kan det beløb stige til 130 millioner kroner.

Det er stadig under beløbet på omkring 150 millioner kroner, som Sampdoria vil have for den tidligere FC Nordsjælland-spiller, men gianlucadimarzio.com skriver, at der er en mulighed for, at parterne kan finde en aftale, fordi Brentford selv har bevæget sig mod Sampdorias vurdering af spilleren.

Dermed er døren ikke lukket for et skifte, selv om det har lydt tidligere, at Mikkel Damsgaard ikke selv føler sig sikker på et skifte til England.

Men et skifte til Brentford vil give noget tryghed og noget kendskab, da der er flere danskere, og fordi klubben med sikkerhed vil bygge spillet op omkring den danske offensivspiller.

Damsgaard har stadig to år igen af aftalen med Sampdoria.

