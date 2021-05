Medie: Dansk PL-direktør offer for ny strategi

Johan Lange blev sidste sommer ansat som sportschef i Premier League-klubben Aston Villa.

Her har han fået lov at bruge over 777 millioner danske kroner på fem forskellige spillere, og den tidligere tekniske direktør i FCK har generelt fået stor ros for sit arbejde.

Men ifølge det engelske medie Football Insider, så er der en større omstrukturering i gang i klubben, der kan få store konsekvenser for Johan Langes måde at rekruttere spillere på.

To af Johan Langes mest rutinerede talentspejdere Mick Brown og Alan Wood forventes fyret fredag, og det kommer ifølge flere Aston Villa-kilder, som Football Insider har talt med, som en overraskelse.

Arkivfoto: Jens Dresling

Ovenikøbet kommer fyringerne i kølvandet på meldinger om, at de to Aston Villa-ejere, Wes Edens og Naseef Sawiris, har planer om yderligere investeringer i truppen for at blive en fast del af top seks i Premier League.

Som Sørloth i FC Midtjylland

Ifølge mediet er klubbens plan at lægge mere vægt på at rekrutteringen via analytikere og talknusere, som man også kender det fra danske FC Midtjylland og Championship-klubben Brentford.

Den såkaldte 'moneyball-strategi' går ud på at kigge på spillernes statistik, og for eksempel se hvor mange chancer vedkommende skaber ud fra antal minutter, han spiller.

På den måde kan man være heldig at finde spillere, der kan gøre en forskel, selvom deres karriere endnu ikke har taget fart. Tænk Alexander Sørloth i FC Midtjylland.

Kilderne i Aston Villa er dog umiddelbart bekymret over, at man afskediger de to rutinerede talentspejdere, der har stor anseelse i fodboldverdenen.

Mick Brown har således tidligere været chefscout i Manchester United, inden han røg for aldersgrænsen på 65 år tilbage i 2006. Han er i dag 81 år.