Medie: De kan blive Uniteds næste cheftræner

The Athletic skriver, at Manchester United nu har fire navne på trænerblokken. Én af dem skal overtage tøjlerne på Old Trafford efter Ralf Rangnick

Den røde del af Manchester leder med lys og lygte efter manden, der kan få United tilbage på rette spor.

Tyske Ralf Rangnick har overtaget festlighederne på Old Trafford for en stund, men til sommer udløber hans kontrakt som midlertidig cheftræner. Derfor er klubben på jagt efter en ny sherif, der kan få traditionsklubben tilbage i toppen af Premier League.

Og meget tyder på, at Manchester-klubben nu har fundet de bedste kandidater til stillingen.

The Athletic skriver nemlig, at United vil have én af disse fire cheftrænere:

Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Mauricio Pochettino. Den 49-årige argentiner har sin daglige gang i Paris Saint-Germain, der topper den bedste franske liga. Ligeledes er hovedstadsklubben videre fra gruppespillet i Champions League. Pochettino har Premier League-erfaring, da han tidligere har stået i spidsen for Tottenham og Southampton.

Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

Erik ten Hag. Den hollandske cheftræner har Ajax som sin arbejdsgiver, hvor han har været siden slutningen af 2019. Sidste sæson vandt ten Hag både Æresdivisionen samt den hollandske turnering med sine drenge. I øjeblikket topper Ajax også den hjemlige liga. Derudover gik klubben suverænt videre fra Champions League-gruppespillet med seks sejre ud af seks mulige.

Foto: Marcelo Del Pozo/Ritzau Scanpix

Luis Enrique. Spaniens landstræner er også på blokken i Manchester United. Den 51-årige træner har kvalificeret sig til VM i Qatar, efter han vandt Gruppe B foran Sverige. Spanieren har tidligere varmet trænersædet på Camp Nou, hvor han blandt andet blev spansk mester to gange og vandt Champions League.

Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

Julen Lopetegui. Den 55-årige cheftræner har sine græsgange i Sevilla, hvor han i øjeblikket kæmper om det spanske mesterskab med Real Madrid. Lopetegui har styret festlighederne på Estadio Ramón Sánchez Pizjuán siden 2019, og i sin debutsæson vandt han Europa League-trofæet med klubben. Spanieren har tidligere været cheftræner i Real Madrid og spansk landstræner.

Dog har Manchester Uniteds nuværende cheftræner, Ralf Rangnick, tidligere udtalt, at han ønsker at forlænge sit ophold på Old Trafford. Det virker klubben ikke til at være interesseret i.

