Medie: Den er god nok - Haaland skal til City

Rygterne er blevet mere og mere intense, og ifølge det troværdige medie The Athletic er en aftale nu på plads, der sender Erling Haaland til Manchester City

Kampen om at sikre sig den norske stjerneangriber Erling Haalands underskrift har været lang og intens, men nu ser den ud til at være endegyldigt slut.

Det yderst troværdige medie The Athletic skriver således, at Dortmund-bomberen skifter til Manchester City, og at en bekræftelse vil ske i denne uge.

Samme medie har tidligere meldt ud, at de personlige vilkår blev forhandlet på plads i sidste måned, hvor stjernen gav sit endelige nik til Pep Guardiolas mandskab, hvilket har fremskyndet processen.

Og nu skulle englænderne så også være blevet enige med Borussia Dortmund om at betale frikøbsklausulen på lidt over 550 millioner kroner.

Tyske kilder fortæller til avisen, at det er en done deal, hvilket betyder, at den 21-årige målscorer til sommer med al sandsynlighed skal tørne ud i den lyseblå City-trøje.

Erling Haaland, der er født i Leeds, har spillet i Dortmund siden 2020.

Her har han taget den tyske Bundesliga med storm og banket mål ind på samlebånd. I alt er det blevet til imponerende 85 mål i 88 optrædener.

Det har betydet, at flere af de største klubber i verden, eksempelvis Real Madrid, FC Barcelona og Paris Saint-Germain, alle har været på jagt efter at hente den 194 centimeter høje angriber, men valget ser nu endegyldigt ud til at være faldet på Manchester City.