Medie: Desperate efter Eriksen - tilbyder vanvidsløn

Christian Eriksen har været et af det helt store emner i dette transfervindue. Tilbage i juni afslørede danskeren nemlig, at han ønskede et skifte for at få en ny udfordring et andet sted end Tottenham.

Men nu er der snart gået tre måneder, og danskeren er stadigvæk er at finde i Mauricio Pochettinos trup. Det er dog ikke nødvendigvis gode nyheder for Tottenham, da London-klubben nu risikerer at slippe danskeren på en fri transfer næste sommer.

Ifølge flere medier har Juventus nemlig i sinde at hente Eriksen næste sommer, hvor hans kontrakt med Spurs udløber.

De italienske mestre er kendt for at hente store navne med kontraktudløb. Blandt andet har de tidligere hentet Emre Can, hvis kontrakt med Liverpool udløb, og denne sommer har de lavet det samme nummer med Aaron Ramsey, der kom til fra Arsenal.

Nu skriver det engelske medier Daily Mail, at Tottenham vil gøre alt for at forhindre Juventus' planer om at hente Eriksen gratis næste sommer.

Derfor har de eftersigende tilbudt danskeren en ny kontrakt, og den skulle angiveligt indbringe ham over det dobbelte i løn, i forhold til det han tjener med hans nuværende kontrakt.

Avisen skriver, at danskeren i øjeblikket tjener 80.000 pund om ugen, og hvis han takker ja til Spurs' nye tilbud, vil lønnen altså stige til hele 200.000 pund om ugen.

Mediet skriver yderligere, at det bliver svært for Tottenham at lande aftalen, da Eriksen fra start af har sagt, at skiftet ikke handler om penge, men om en ny, sportslig udfordring.

Christian Eriksen spillede en rolle i Tottenhams 3-1-sejr over Aston Villa i lørdags, da han kom på banen fra bænken og gjorde en god figur.

