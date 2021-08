Medie: Enige om Vestergaard

Kasper Schmeichel får måske snart en landsholdskammerat at lege med i Leicester. Leicester skulle ifølge flere medier være meget tæt på at købe danske Jannik Vestergaard i Southampton. ´

Ifølge den engelske avis The Telegraph er Southampton og Leicester blevet enige om en aftale, der sender Vestergaard til Leicester, der skal betale Southampton 130 millioner for danskeren.

Ifølge avisen skulle 29-årige Vestergaard være i gang med at forhandle de personlige detaljer på plads, inden skiftet til Leicester kan blive en realitet. Han skulle dog allerede have fortalt holdkammeraterne i Southampton, at han forventede et skifte.

Vestergaard spillede 30 kampe i sidste sæsons Premier League for Southampton. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Tidligere onsdag kunne The Athletic berette, at Leicester havde afgivet et bud på danskeren, som de ser som den perfekte erstatning for franske Wesley Fofana, der er ude med en skade resten af året.

29-årige Vestergaard har kun et år tilbage af sin kontrakt i Southampton, og han skal derfor sælges nu, hvis den sydengelske klub vil have penge for den næsten to meter høje forsvarsspiller.

Jannik Vestergaard skiftede til Southampton fra Borussia Mönchengladbach tilbage i 2018. Dengang lød prisen på ca. 185 millioner kroner. Danskeren har indtil videre spillet 79 kampe for den engelske klub, hvor han har scoret fire mål.