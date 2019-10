Medie: Er han sidste brik i Eriksen-handel?

Rygterne om den danske landsholdsspiller Christian Eriksen har fyldt en del i det sidste stykke tid, og det ser ud til, at så længe kontrakten ikke er forlænget med Tottenham - og han ikke har skiftet til en ny klub - så vil de blive ved med at være der.

Klar melding fra Madrid: Kan nemt overbyde Tottenham

Det seneste handler om, at Tottenham er åbne for at sende offensivspilleren afsted, hvis de får Isco den anden vej, hvis Eriksen skulle ende med at skifte til Real Madrid. Det skriver det spanske medie El Desmarque.

Netop Isco har tiltrukket sig en del interesse fra flere store klubber rundt om i Europa, som blandt andet tæller Juventus, Milan og Manchester City, men selvom der skulle være interesse fra de hold, så er det aldrig blevet til et formelt tilbud på den spanske tekniker.

Christian Eriksen ligner en mand, der skal videre i januar. Foto: Ritzau Scanpix

Isco har siden Zidanes tilbagekomst haft meget svært ved at få fuld spilletid i kampene, og derfor anser man det ikke som helt umuligt for andre klubber at overtale ham til at skifte væk. Endvidere skulle Zidane og resten af den sportslige ledelse i Real Madrid ikke ligefrem have lyst til at blokere en transfer for ham.

Den spanske offensivspiller har kontrakt frem til sommeren 2021, og derfor vil de stadig have god mulighed for at få en god pose penge for ham, hvis de skulle sælge ham. Eriksen har omvendt kontraktudløb allerede til sommer, hvor han kan skifte helt gratis.

I meldingen fra føromtalte medie bliver det fortalt, at Bayern München også har følehornene ude efter Isco, men det menes, at Tottenham alligevel skulle have de bedste forhandlingsmuligheder med den spanske hovedstadsklub.

Isco skiftede til Real Madrid fra Malaga i 2013.