Medie: Eriksen er klubbens største dilemma

Efter en flot debutsæson i Premier League handler det for Brentford nu om at etablere sig i Premier League.

Oprykkerne sluttede på 13.-pladsen i den nu afsluttede sæson, efter at man i begyndelsen af året befandt sig faretruende tæt på nedrykningsstregen. Hen over sommeren handler det derfor selvfølgelig om at sikre, at man går ind til næste sæson med en stærk spillertrup.

Brentford har allerede indgået nye aftaler med Christian Nørgaard, Rico Henry, Bryan Mbeumo og Vitaly Janelt, mens man også arbejder på at forlænge med målmand David Raya. Den vigtigste forlængelse mangler man dog stadig at få i hus.

- Det største dilemma i Brentford drejer sig om Christian Eriksens fremtid. Midtbanespilleren underskrev i januar en kortvarig kontrakt, der udløber i slutningen af juni.

- Den 30-årige spiller har haft en kæmpe betydning, men 'overvejer nu andre muligheder' og har sagt, at han 'vil elske at spille Champions League-fodbold igen'. Thomas Frank holder løbende samtaler med Eriksen og mener, at Brentford har 'en god chance' for at beholde ham, skriver The Athletic.

Christian Eriksen i selskab med Jens Stryger Larsen under mandagens træning. Begge undersøger muligheden for et klubskifte denne sommer. Foto: Lars Poulsen

Også Brentfords fodbolddirektør, Phil Giles, har understreget klubbens ambition om at beholde Christian Eriksen, der i disse dage træner med det danske landshold i Helsingør. Danmark står over for fire Nations League-kampe i de kommende uger, hvor første udfordring er en udekamp mod Frankrig på fredag.

- Der en fornemmelse af, at Eriksen vil have disse kampe afviklet, før han tager en endelig beslutning om sin fremtid. Frank, der er på ferie i Grækenland i denne uge og derefter skal tilbringe tid med sin familie i Danmark, planlægger at spise en middag med midtbanespilleren og hans partner, Sabrina, så snart som muligt, skriver The Athletic.

