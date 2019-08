Medie: Eriksen i kovending

Som en af de store stjerner i Premier League gav det selvfølgelig anledning mange spekulationer og et stort mediefokus, da Christian Eriksen for nogle måneder siden meddelte, at han var klar til en ny udfordring.

Store klubber som Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid og Manchester United har været nævnt, men transfervinduets lukning nærmer sig - og Christian Eriksen er stadig at finde i Tottenham.

Det manglende skifte får nu også Eriksen selv til at kigge på alternativerne, og her er hans nuværende klub selvfølgelig et af dem.

Derfor er han ifølge den engelske avis The Independent nu angiveligt villig til at sætte sig med Tottenham og forhandle om en forlængelse af den kontrakt, der står til at udløbe om et år.

Noget, som Spurs er mere end almindeligt klar til, og danskeren understregede som sent som i weekendens sejr over Aston Villa i Premier League, hvor vigtig han er for manager Mauricio Pochettinos mandskab.

Ifølge The Independent vil Tottenham dog ikke for enhver pris lave en ny aftale med Eriksen, og hvis de to parter ikke kan nå til enighed, vil de trods danskerens store betydning for holdet forsøge af sælge ham inden transfervinduet lukker den 2. september.

