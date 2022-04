Medie: Eriksen opsat på skifte til storklub

Christian Eriksen var endnu engang i centrum, da Brentford tog en sen sejr over Watford lørdag eftermiddag.

Danskeren leverede den afgørende assist til Pontus Jansson, der sikrede Brentford nye tre point og en sejr på 2-1 i Premier League. Med sejren har den danske kreatør endnu ikke prøvet at tabe i Premier League, når han er startet på banen.

Det er blevet til 15 point i fem kampe, hvor Christian Eriksen har strålet på midtbanen for Brentford. De gode præstationer har også spredt sig som ringe i vandet til flere engelske klubber, der slikker sig om munden med udsigten til en kontraktfri Eriksen til sommer.

Tottenham var en af de første bejlere til Christian Eriksens underskrift. Football Insider skriver ifølge oplysninger fra en kilde tæt på Tottenham, at interessen fortsat er intakt.

Derudover skriver de, at danskeren selv skulle være opsat på et skifte retur til Nordlondon.

Her vil han også blive genforenet med sin tidligere manager i Inter, Antonio Conte, som har stået i spidsten for Tottenham siden november sidste år. Eriksen kender ligeledes klubben, som han tilbragte knap syv år hos fra 2013 til januar 2020.

Tottenham vil formentlig møde hård konkurrence, da også nyrige Newcastle har meldt deres interesse.

Christian Eriksens kontrakt med Brentford udløber til sommer, men klubbens cheftræner, Thomas Frank, er heller ikke bleg for at ytre sit ønske om at beholde danskeren på Brentford Community Stadium. Den tidligere Brøndby-chef tror ovenikøbet på, at Christian Eriksen overvejer det kraftigt.

30-årige Christian Eriksen har siden sin retur til grønsværen spillet seks kampe i Premier League, hvor han har leveret et mål og to oplæg. Derudover er han tilbage på det danske landshold, hvor han ved seneste samling scorede to mål i testkampene mod henholdsvis Holland og Serbien.

LÆS OGSÅ: Her er fremtidens Brøndby-stjerner (+)

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se højdepunkter fra Brentfords seneste opgør lige herunder: