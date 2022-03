Medie: Eriksen skubber dansker ud

Christian Eriksen får en plads i startopstillingen i lørdagens kamp mod Norwich, hvis man skal stole på engelsk medie. Til gengæld kan det koste pladsen for Mathias Jensen

Danskerklubben Brentford er i dyb resultatmæssig krise, og det får nu Thomas Frank til at tage konksekvensen og kaste Christian Eriksen ind i startopstillingen i den vigtige kamp mod Norwich lørdag eftermiddag.

Det forudser Football.London, der samtidig tror, at det koster pladsen for landsmanden Mathias Jensen. Det var netop den tidligere FC Nordsjælland-spiller, der måtte vige pladsen, da Christian Eriksen fik sin debut i sidste weekend.

Det hører dog med til historien, at mediet ikke føler sig sikre på, hvilken opstilling Thomas Frank foretrækker i bunddramaet. Mod Newcastle ændrede han formation til 4-4-2, men den plan røg i vasken efter ti minutter, da Josh Dasilva fik marchordre.

Christian Eriksen kom på banen efter 52 minutter, men kunne ikke forhindre nederlaget på 0-2.

Christian Eriksen fik comeback på fodboldbanen, da han erstattede Mathias Jensen. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Thomas Frank blev naturligvis spurgt til emnet på pressemødet forud for kampen, men der var ikke meget hjælp at hente.

- Det finder ud ud af i morgen (lørdag, red.). Selvfølgelig er jeg interesseret i at få ham så meget på banen som muligt, lød det fra cheftræneren.

Alt tyder også på, at topscorer Ivan Toney er tilbage i startopstillingen efter en skadespause. Det er godt nyt for Thomas Frank, der i den grad har brug for englænderens kasser.

Brentford har ikke vundet i Premier League siden sejren over Aston Villa 2. januar, og med blot et point i de seneste otte kampe nærmer man sig nedrykningszonen med hastige skridt. I skrivende stund har London-klubben blot tre point ned til Burnley på den forkerte side af stregen - og Burnley har endda spillet to kampe færre end Thomas Franks tropper.

Oprejsningen kan passende komme mod ligaens bundprop Norwich, som blot har skrabet 17 point sammen i 26 forsøg.

Ud over Christian Eriksen forventes Christian Nørgaard også at starte inde for Brentford, mens Jonas Lössl, Mathias Zanka Jørgensen, Mads Roerslev og Mathias Jensen henvises til bænken.

Kampen spilles klokken 16, og du kan følge den direkte på ekstrabladet.dk.

Det bliver i øvrigt et gensyn for Christian Eriksen med dommer Anthony Taylor, som dømte den skæbnesvangre kamp mellem Danmark og Finland i Parken. Det kan du læse mere om her.

