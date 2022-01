Medie: Eriksen tæt på comeback i PL

The Times skriver, at Christian Eriksen er tæt på at vende retur til Premier League

Mediet The Times skriver lørdag aften, at Christian Eriksen er tæt på et comeback til Premier League.

Selvsamme medie beretter, at flere klubber fra den bedste engelske række ønsker at få fingre i Eriksen, og hovedpersonen selv vil skrive under på en aftale med én af klubberne, når ugen er omme.

Det vil altså sige, at Eriksens fremtid falder på plads i morgen søndag.

Den 29-årige offensive midtbanespiller har været fri på markedet siden sidste måned, hvor hans seneste arbejdsgiver, FC Inter, rev danskerens kontrakt over.

Christian Eriksen brød tavsheden for små to uger siden, hvor han i et længere interview fortalte, at han ønsker at komme på landsholdet til VM i Qatar i år.

I den seneste tid har Eriksen også lagt videoer op fra træningsbanen på de sociale medier, hvor danskeren pudser formen af, før han inden længe finder sig en ny arbejdsgiver.

Christian Eriksen kollapsede i sommer under EM i Parken, og siden da har han ikke spillet fodbold.

Midtbanespilleren optrådte senest for Inter, men i Italien er det ikke tilladt at spille med en hjertestarter - en såkaldt ICD-enhed, som Eriksen fik implanteret efter den uhyggelige episode i sommer.

Derfor gik parterne hver til sit, og nu venter hele fodboldverdenen spændt på, hvor Christian Eriksen i fremtiden vil slå sine folder.

