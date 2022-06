Medie: Eriksen tygger på Brentford-tilbud

Christian Eriksen har angiveligt et kontrakt-tilbud med i bagagen, mens han er med landsholdet de kommende dage, skriver Sky Sports

Mathias Jensen tøvede ikke et sekund, da han i landsholdslejren onsdag blev spurgt til Christian Eriksens situation.

Det kom ganske enkelt som skidt fra en spædekalv.

- Selvfølgelig. Det er ingen hemmelighed, at han har været en af de bedste spillere, så det håber jeg på, sagde midtbanespilleren til blandt andre Ekstra Bladet.

Håbet går selvfølgelig på Eriksens mulige fremtid i Brentford FC, hvor Jensen også er på kontrakt.

Det har i størstedelen af perioden siden Eriksens ankomst i februar været ren optur, men nu løber Eriksens kontrakt ud, og ifølge Sky Sports har London-klubben nu serveret en egentlig kontrakt til den danske stjerne.

Mediet skriver, som de fleste nok har kunnet regne ud, at der har været snakke gennem længere tid.

Stikker lidt til ham

Mathias Jensen sagde i interviewet, at der i spillertruppen hersker et ønske om en ny kontrakt.

- Vi stikker lidt til ham engang imellem, men han skal have fred og ro til det. Jeg ville også selv være blevet træt af det, hvis jeg hele tiden skulle forholde mig til det, sagde Jensen.

Mens han med Brentford får opfyldt ønsket om fortsat at spille i Premier League OG blive i London, mangler Champions League-ambitionen at blive opfyldt.

I Tottenham Hotspur kan han få alle tre ting opfyldt, ligesom det vil være et gensyn med den klub, han med stor succes spillede for 2013-2019, og som fortsat har hans tidligere chef i Inter, Antonio Conte, som manager.

Selv ønsker Eriksen ikke at tale fremtid lige nu. Det fik han tydeligt fortalt den danske presse torsdag:

Nægter at tale om det

