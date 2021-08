Medie: Forgylder dansk stjerne

Andreas Christensen har i skrivende stund blot et år tilbage af sin aftale med Chelsea, men det bliver der efter alt at dømme snart ændret på.

I flere engelske medier har man i den seneste uge kunnet læse, at Chelsea vil forlænge med den danske landsholdsprofil, og nu er en kontraktforlængelse meget tæt på at være endegyldigt på plads. Det melder The Athletic.

Ifølge mediet er Andreas Christensen blevet tilbudt en fireårig kontrakt, der også indeholder en option på yderligere én sæson. Det vil altså knytte ham til klubben indtil 2026 eller 2027.

Hvis det som forventet ender med, at 'AC' skriver under på kontrakten, vil han desuden også få en lønforhøjelse. Dog melder det engelske medie ikke noget om, hvad hans nye løn bliver.

25-årige Andreas Christensen har været i Chelsea siden 2012 og har især i løbet af 2021 etableret sig som en stor profil under cheftræner Thomas Tuchel, ligesom han også spillede store kampe for Danmark under EM.