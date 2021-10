Medie: Forhandlinger gået i stå

Ifølge The Athletic er forhandlingerne mellem Andreas Christensen og Chelsea om en ny kontrakt gået i stå

Andreas Christensen kan ende med at være fortid i Chelsea til næste sommer, hvor den danske landsholdsstjerne kontrakt med klubben udløber.

Forhandlingerne om en kontraktforlængelse mellem de to parter er nemlig gået i stå.

Det skriver det normalt velinformerede medie The Athletic.

Tilbage i august skrev flere medier, at danskeren og Chelsea var tæt på en ny aftale, efter at den engelske havde tilbudt danskeren en fireårige kontraktforlængelse, der vil give Christensen en løn på 140.000 pund, cirka 1,2 millioner kroner, om ugen.

Danskeren skulle efterfølgende have ønsket en bedre kontrakt, der svarer til den rolle, han har fået under træner Thomas Tuchel, som har Andreas Christensen som et af sine fortrukne valg til forsvaret.

Andreas Christensen skiftede som 16-årige til Chelsea i 2012. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Ifølge The Athletic har der ikke siden august været nogen kommunikation mellem klubben og den 25-årige dansker om en ny kontrakt.

Der er planlagt en snak om fremtiden inden nytår, hvor Andreas Christensen frit kan begynde at forhandle med andre klubber om et skifte til sommer.

Chelsea er lidt i en kattepine, da hele fire af deres forsvarsspillere har kontraktudløb. Udover Christensen har også Rudiger, Azpilicueta og Thiago Silva mulighed for at skifte på fri transfer efter denne sæson.

Andreas Christensen og Chelsea har fået en fremragende start på Premier League, hvor Chelsea efter ni runder ligger på førstepladsen med 22 point.