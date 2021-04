Medie: Giganter lurer på dansk stjerne

Den danske landsholdsspiller Joachim Andersen har taget Premier League med storm, og en række klubber skulle efter sigende have meldt sig på banen for at få fat i Fulham-lejesvenden.

Det skriver engelske Telegraph, som kan berette, at det både drejer sig om tophold som Manchester United, Tottenham og Leicester.

Prisen på Andersen, som er ejet af franske Lyon ser ud til at være på omrking 215 millioner kroner, hvilket i så fald vil betyde, at Fulham nok vil få svært ved at kæmpe med om danskeren gunst. Uanset om de overlever eller ej i denne sæson.

Joachim Andersens udvikling i Fulham har da også haft den betydning, at han nu ser ud til at være et særdeles godt bud på en af de fire danske midterforsvarsspillere, der skal med på det mandskab, som landstræner Kasper Hjulmand skal udtage til EM til sommer.

Joachim Andersen har både succes hos Fulham og på landsholdet. Foto: Ritzau Scanpix

Både Tottenham, Leicester og Manchester United er desuden alle en del af toppen af Premier League, hvor det kun er Tottenham, som lige nu ikke ligger til at komme i Champions League i næste sæson. Det kan de dog stadig godt nå.

Joachim Andersen skiftede tilbage i 2019 til Lyon for omkring 225 millioner kroner, men efter at have svært ved at slå helt igennem for franskmændene blev han udlejet til London-klubben.

