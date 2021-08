Medie: Haaland krævede vanvidsløn i Chelsea

Før vinduet smækker i: Det mangler din klub (+)

Erling Haaland ser ikke ud til at forlade Dortmund denne sommer, og det kan Bundesliga-klubbens fans tilsyneladende takke nordmandens agent for.

Således reporterer det tyske medie Bild, at Chelsea i sidste ende valgte at droppe at byde på Erling Haaland, da nordmandens agent fremsatte nogle ganske vilde krav.

Således forlyder det fra Bild, at Mino Raiola, der er Erling Haalands agent, krævede et agentsalær på omtrent 300 millioner kroner, da Raiola tidligere på sommeren forhandlede med Chelsea.

Krævede gigantisk kontrakt

Ifølge Bild var Raiola dog ikke kun opsat på at gøre sig selv rigere. Således krævede den kontroversielle agent også, at Chelsea skulle give Erling Haaland en kontrakt med en årsløn på 50 millioner euro, svarende til over 370 millioner kroner.

Det svarer til en ugeløn på over syv millioner kroner. Nordmanden ville dermed blive en af planetens absolut bedst betalte fodboldspillere.

Erling Haalands kontrakt indeholder dog angiveligt en frikøbsklausul på 560 millioner. En klausul, der dog først skulle træde i kraft, når det igangværende transfervindue er lukket.

I stedet for Erling Haaland endte Chelsea med at hente Romelu Lukaku, som London-klubben betalte Inter omtrent 855 millioner kroner for.