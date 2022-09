Medie: Han er favorit til top-job

Graham Potter ligner manden, der skal overtage det varme Chelsea-sæde.

Briten har ifølge flere britiske medier fået lov til at starte de indledende samtaler onsdag eftermiddag med London-klubben.

Chelsea skulle ifølge Sky Sports være klar til at betale Brighton den fulde frikøbsklausul for at sikre sig den 47-årige manager.

Potter er dog ikke eneste manager i spil til det ledige sæde hos The Blues.

Mauricio Pochettino og Zinedine Zidane står begge uden job, ligesom Brentfords danske manager, Thomas Frank, også skulle være i spil til det ledige sæde.

Graham Potter kan se frem til at blive genforenet med Marc Cucurella, hvis han overtager Chelsea-jobbet. Foto: Ian Walton/Reuters/Ritzau Scanpix

Den mulige tilføjelse af Graham Potter kommer i kølvandet på en turbulent sommer for Chelsea.

Chelseas tidligere russiske ejer Roman Abramovich fik pludseligt travlt med at sælge klubben på baggrund af de sanktioner som EU og USA indførte overfor russiske statsborgere, efter Ruslands invasion af Ukraine.

Behdad Eghbali og Todd Boehly overtog klubben, og gik straks i gang med at rense ud.

Flere personer med vitale funktioner i klubben er således blevet skiftet ud, og nu er turen så kommet til Thomas Tuchel, som har indledt sæsonen svagt.

Med en fortid i den svenske klub Östersund og walisiske Swansea City er Graham Potter ikke det største trænernavn, som Chelsea kunne hive op af hatten.

Han har til gengæld gjort Brighton kendt for at være et offensivt orienteret hold, som er svært at vinde mod - specielt på hjemmebanen i det sydlige England, hvor Brighton har vundet flere store sejre.

Chelsea får mulighed for at rette op på en svag sæsonstart, når de lørdag gæster Fulham - men om det bliver med Graham Potter ved roret, må tiden vise.