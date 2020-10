Medie: Han skal lukke hullet efter van Dijk

Liverpool har kontaktet Schalke 04 og forhørt sig om den 20-årige tyrkiske stopper, Ozan Kabak, skriver The Sun.

Meningen er, at han fra nytår skal lukke det store hul i Liverpools centrale forsvar, som Virgil van Dijk har efterladt sig med den korsbåndsskade, der vil holde profilen udenfor i resten af sæsonen.

Avisen mener at vide, at Jürgen Klopp er en stor beundrer af Kabak, som dennes tyske arbejdsgiver før coronakrisen havde prissat til over 300 millioner kroner. Et beløb, der siden skulle være faldet lidt men stadig er højere, end englænderne er villige til at betale, skriver avisen.

Schalke hentede for lidt over et år siden Kabak i Stuttgart, da man indløste en frikøbsklausul på godt 100 millioner kroner. I hjemlandet spillede han for Galatasaray, ligesom han er landsholdsspiller.

Van Dijk pådrog sig sin alvorlige knæskade i forrige weekend i lokalderbyet mod Everton, hvis keeper, Jordan Pickford, tacklede hollænderen voldsomt.

Virgil van Dijks sammenstød med Jordan Pickford kan nu udløser, at Liverpool henter en erstatning. Foto: Reuters/Peter Byrne/Ritzau Scanpix

- Det vil tage tid, sagde manager Jürgen Klopp i denne uge.

Han tillader sig dog en smule optimisme ved at nævne, at genoptræning og heling kan være en individuel størrelse.

Smal Liverpool-sejr inden FCM-kamp

Nye oplysninger: Dommer glemte reglerne

Klopp skamroser United-stjerne

Italiener får coronavirus før nøglekamp mod Danmark