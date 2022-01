Medie: Har bestået lægetjek

Christian Eriksen har klaret alle medicinske undersøgelser i Brentford, hvilket baner vejen for, at danskeren kan genoptage fodboldkarrieren i Premier League-klubben.

Det oplyser Sky Sports søndag aften.

For en uge siden annoncerede mediet The Athletic, at den 29-årige dansker var nået til enighed med danskerklubben om en aftale frem til sommer - med mulighed for forlængelse.

Brentford har Thomas Frank som cheftræner samt en hel del danskere i truppen.

Christian Eriksen fik for nylig ophævet sin kontrakt i Inter, da det ikke er tilladt at spille med en hjertestarter i italiensk fodbold.

Midtbanespilleren fik indopereret en hjertestarter, efter at han faldt om med hjertestop, da det danske landshold mødte Finland ved EM i sommer.

I begyndelsen af året fortalte Eriksen i et interview med DR Sporten, at han agtede at vende tilbage på højeste niveau og målsætningen var at deltage i VM i Qatar senere på året.

De seneste dage har Christian Eriksen trænet med hos andetholdet i Ajax Amsterdam.

Fynboen indledte sin udlandskarriere i den hollandske klub, inden han fra 2013 til 2020 optrådte for Tottenham. Han har senest spillet for Inter, der i sidste sæson blev italiensk mester.

