Medie: Her er Uniteds nye cheftræner

Manchester United ser ud til at have fundet klubbens nye cheftræner.

Normalt meget velinformerede ESPN melder, at Erik ten Hag med al sandsynlighed bliver den nye chef på Old Trafford.

Hollænderen var til jobsamtale i Manchester United i sidste måned, og det bliver altså ham, der får jobbet.

Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Luis Enrique og Julen Lopetegui var også kandidater, men de kunne ikke hamle op med Erik ten Hag, der kvitter Ajax til fordel for Manchester-klubben.

52-årige Erik ten Hag har stået i spidsen for Ajax siden 2017, og han har vundet to mesterskaber og to pokaltitler.

I 2019 nåede holdet også hele vejen til semifinalen i Champions League.

I Manchester United afløser Erik ten Hag tyskeren Ralf Rangnick, når han - med al sandsynlighed - tiltræder til sommer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Putins gode ven: Roman Abramovich vanvittige luksusliv