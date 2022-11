Medie: Klar til at købe Liverpool

Verdens ottenderigeste mand, indiske Mukesh Ambani, står på spring til at købe Liverpool

Kampen for at blive den nye Liverpool-ejer spidser til.

Med de nuværende ejere, Fenway Sports Groups, beslutning om at sælge den engelske storklub, har en række af verdens rigeste fået travlt med at banke på døren hos FSG-grundlæggeren John W. Henrys med købstilbud.

Der er angiveligt allerede heftig interesse fra både Mellemøsten og USA, men ifølge Daily Mirror kan 'The Reds' ende på indiske hænder.

Artiklen fortsætter under artiklen...

Mukesh Ambani, der her ses sammen med sine voksne børn, kan blive Liverpools næste ejer. Foto: Ritzau Scanpix

Avisen skriver således, at indiske Mukesh Ambani har meldt sig i køen af interesserede købere.

Det anslås, at Henry og Fenway Sports Group forlanger i omegnen af 34 mia. kroner for Liverpool FC.

Det er ikke småpenge, men Ambani behøver ikke at konferere med sin bankrådgiver inden et eventuelt køb.

Annonce:

Ifølge Forbes er Mukesh Ambani aktuelt den ottenderigeste person på kloden med en formue på mere end 634 mia. kroner, så der er rigeligt med luft på kontoen til at købe Mohamed Salah og co.

Ambani beskrives som særdeles sportsinteresseret, og han ejer allerede Indiens største cricketklub, Mumbai Indians, ligesom han har været med til at grundlægge den professionelle indiske fodboldliga, Super League.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mohamed Salah og Liverpool besejrede Southampton 3-1 i den sidste kamp inden VM-pausen. Snart kan egypteren og resten af klubben komme på indiske hænder. Foto: Ritzau Scanpix

Det vurderes, at han vil være villig til at investere seriøst i jagten på succes, hvis det lykkes ham at købe klubben.

Og mon ikke, at interessen for Liverpool i Indien så vil eksplodere, selvom fodbold i den grad står i skyggen af cricket i den folkerige asiatiske nation.

Mukesh Ambani har skabt sin formue som grundlægger af Reliance Industries Ltd., der har interesser i alt fra energi, brændstof og telefoni til massemedier og tøjproduktion.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Har du abonnement til Ekstra Bladet+, kan du læse meget fra Ekstra Bladets eksklusive interview med Sepp Blatter, der blandt andet smider flere af sine tidligere venner under bussen. Læs historien lige her:

Blatter udleverer VM-bagmand: Han købte stemmer

I Ekstra Bladets podcast, Blodbold, kan du høre Blatter fortælle mere om den rådne del af det smukke spil.

--------- SPLIT ELEMENT ---------