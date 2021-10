Medie: Kun et spørgsmål om tid

Efter en generelt skuffende sæsonstart måtte cheftræner Nuno Espirito Santo lørdag se sit Tottenham-hold tabe 0-3 hjemme til Manchester United efter en helt igennem utilfredsstillende præstation.

Og ifølge det engelske medie Goal.com har ledelsen i Tottenham nu fået nok. De seneste resultater har ikke været tilfredsstillende, og derfor jagter klubben nu en ny træner.

Nuno Espirito Santo ligner en færdig mand i Tottenham. Foto: Ritzau Scanpix

Mediet skriver, at klubben overvejer at tage kontakt til Antonio Conte, som for tiden er ledig på markedet.

Den italienske træner har tidligere ledet Premier League-rivalerne fra Chelsea til et mesterskab, og senest gjorde Conte også en fin figur i Inter, som han også vandt det italienske mesterskab med.

52-årige Conte har også været sat i forbindelse med Manchester United, som efter nederlaget til Liverpool skulle have været i kraftige overvejelser omkring Ole Gunnar Solskjærs fremtid som cheftræner i klubben.

Lørdag slog United dog netop Spurs, og derfor lader det til, at nordmanden har købt sig lidt mere tid i trænerstolen.

Sådan forholder det sig altså ikke for Spurs-manager Nuno Espirito Santos vedkommende, hvis man skal tro på Goal.com.