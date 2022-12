Medie: Liverpool forhandler om VM-åbenbaring

Manchester United har længe været meldt som den helt store favorit til at købe Cody Gakpo, men nu kan klubben blive overhalet indenom af Liverpool.

For The Times skriver, at Liverpool arbejder benhårdt på at købe Hollands VM-åbenbaring, og at klubben håber at kunne overhale Manchester United i kampen om ham.

Her har man angiveligt nået langt i forhandlingerne med PSV om Gakpo, der scorede tre gange for Holland under VM.

Gakpo vurderes til at koste mellem 45 og 50 millioner pund, og dette lader ikke til at skræmme Jürgen Klopp og Liverpool væk. Han spiller primært på venstresiden, og har været stærk for PSV i denne sæson, hvor han har scoret ni gange og lagt op til 12 mål i 14 kampe i Æresdivisionen i denne sæson.

Situationen sammenlignes med sidste januar, hvor Liverpool overhalede Tottenham i kampen om Luis Diaz. Nu håber Liverpool at gøre det samme.

Liverpool har også brug for offensiv kraft, efter at holdet i øjeblikket er hårdt ramt af skader på pladserne. Luis Diaz og Diogo Jota er langtidsskadet, og også Roberto Firmino var fraværende mod Aston Villa, som Liverpool mandag aften vandt 3-1 over.