Medie: London-klub pønser på at hente Ronaldo

Todd Boehly er ny medejer og bestyrelsesformand i Chelsea, og den amerikanske forretningsmand overvejer tilsyneladende at indlede sin tid på Stamford Bridge med en opsigtsvækkende transfer.

Således skriver mediet The Athletic nu, at Boehly har holdt et møde med Cristiano Ronaldos agent, Jorge Mendes.

På mødet diskuterede de to herrer angiveligt muligheden for, at Cristiano Ronaldo denne sommer kan rykke til Chelsea. Ifølge The Athletic har Todd Boehly udnævnt sig selv som midlertidig sportdirektør for Chelsea efter Marina Granovskaias afgang.

Cristiano Ronaldo har tolv måneder tilbage af sin kontrakt med Manchester United, og ifølge The Athletic er det endnu uvist, om Chelsea ender med at hente den 37-årige portugiser, der ifølge The Athletic også har været diskuteret internt i Bayern München.

Ifølge The Athletic er Cristiano Ronaldo bekymret over Manchester Uniteds manglende indkøb denne sommer, hvor de røde djævle endnu ikke har gennemført en transfer, selvom de har været kædet sammen med spillere som Frenkie de Jong og Christian Eriksen. Ronaldo vil have, at Manchester United skal vise ambition og være kompetitive i næste sæson, lyder det fra The Athletic.

Har du styr på de danske hold og Europa? Hvis ikke, så tjek overblikket her

Sommerpause i Superligaen: Sådan gør din klub

Her får du et overblik over alle sommerens til- og afgange i Superligaen.