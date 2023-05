Medie: Manchester United bejler til Harry Kane

Manchester United er allerede i færd med at forberede sig til den kommende sæson.

I hvert fald melder The Guardian, at storklubben har planer om at anskaffe sig massiv forstærkning til truppen.

På toppen af ønskelisten skulle den nuværende Tottenham-bomber Harry Kane, hvis kontrakt med sin nuværende klub udløber næste år, være placeret.

Men lidt længere nede på Uniteds indkøbsliste finder man også danske Rasmus Højlund og Napolis Serie A-topscorer Victor Osimhen.

Rasmus Højlund spiller i øjeblikket i Italien, men hans præstationer har gjort ham særlig bemærket i Manchester. Foto: Claus Bonnerup

Højlund har gjort sig bemærket i både Atalanta og på landsholdet, hvor han begge steder har vist sine eminente evner som afslutter.

Derfor anser Manchester United ham også som 'fremtiden', hvis skiftet skulle gå hen og blive en succes.

Men førsteprioriteten lige nu er stadig Harry Kane, som Uniteds manager, Erik Ten Hag, skulle have set sig rigtig lun på.

Hårde forhandlinger

På Old Trafford er man dog klar over, at det ikke bliver nemt at få fingre i den målfarlige englænder.

For at det kan ske, skal de have godkendelsen fra Tottenhams bestyrelsesformand, Daniel Levy, der i øjeblikket er en presset mand ovenpå en skuffende sæson.

Frontfiguren for Tottenham er kendt som en hård forhandler, og det er svært at se ham lade Harry Kane smutte til ligarivalerne, uden at han bliver kompenseret enormt for det.