Medie: Messi sagde nej til Eriksen!

Spansk medie hævder, at det var selveste Lionel Messi, der smækkede Barcelona-døren i for Christian Eriksen

Der er blevet skrevet stolpe og og stolpe ned om Christian Eriksens fremtid det seneste halvandet år.

Danskeren har som bekendt nægtet at forlænge sin kontrakt med Tottenham og har siden sommeren 2018 været sat i forbindelse med en række af Europas allerstørste klubber.

Real Madrid har fyldt mest i rygtestrømmen, men det synes i øjeblikket usandsynligt, at 'Los Blancos' overhovedet ønsker at hente danskeren, før han bliver helt gratis til næste sommer.

Christian Eriksen selv har aldrig lagt skjul på, at drømmeklubben hedder FC Barcelona, men drømmen om Camp Nou som arbejdsplads har længe virket helt død og begravet.

Og ifølge det spanske medie El Desmarque er det ingen ringere end stjernen over dem alle, argentinske Lionel Messi, der har smækket døren i ansigtet på danskeren.

Således mener El Desmarque at vide, at Eriksen simpelthen er blevet vejet på superstjernens vægt og fundet for let.

Mediet skriver fredag, at Barcelona var indstillede på at hente Christian Eriksen og var klar til at sende både kroatiske Ivan Rakitic og stortalentet Carlos Alenã til Tottenham som led i en handel, da Messi satte foden ned.

Angiveligt fordi argentineren mener, at Eriksen har forsømt at 'påtage sig ansvar i vanskelige situationer' som i CL-finalen, hvor danskeren slet ikke var i boldbesiddelse i åbent spil i den afsluttende fase, da Tottenham desperat jagtede en udligning.

Mediet skriver videre, at dørene til de to spanske gigant-klubber nu er lukket, og hvis de oplysninger står til troende, så skal Christian Eriksen kigge andetsteds efter et klubskifte enten i januar eller til sommer.

Spørgsmålet er så, hvem der stadig er fristede, for som tallene nedenfor viser, har danskerens form i denne sæson været alt andet end prangende.

