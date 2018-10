Medie: Mourinho er færdig - nu bliver han fyret

Den engelske avis The Mirror beretter, at José Mourinhos dage som Manchester United-manager er talte

Nok er nok. Det er slut. Færdig. Punktum. Farvel.

I hvert fald, hvis man hedder José Mourinho. Engelske Mirror skriver nemlig sent fredag aften, at den portugisiske United-boss er færdig i klubben.

United møder lørdag Newcastle, og avisen skriver, at selv ikke en sejr ændrer på beslutningen. Mourinho er en færdig mand uanset kampens udfald, lyder det fra det engelske medie.

Klubbens bestyrelse har fået nok af Mourinhos opførsel og de dårlige resultater, som United har lidt kamp efter kamp denne sæson, skriver avisen.

Spildte millioner

José Mourinho overtog jobbet som United-manager i 2016 og fik lov til at købe ind for adskillige millioner i håbet om at skabe en ny storhedstid.

Blandt andet hentede han franske Paul Pogba i Juventus for over 700 millioner kroner, hvilket på daværende tidspunkt gjorde ham til verdens dyreste fodboldspiller.

Netop forholdet til rekordkøbet Pogba har også været på frysepunktet de sidste uger. Mourinho vragede franskmanden, og specielt et videoklip fra en United-træning viste den kølige luft mellem de to parter.

En Europa League-triumf sidste år var et spinkelt løfte om noget større for Mourinho i United, men denne sæson har vist sig at være helt ved siden af det, storklubben forventer.

Portugiseren har stille og roligt skubbet fans, medier og nu også klubbens ledelse fra sig med iøjnefaldende udtalelser og ikke mindst forfærdelige resultater.

United har fået den værste liga-start i 29 år under Mourinho, der har budt på nederlag til West Ham, Brighton og Tottenham.

Klar favorit

Den tidligere Real Madrid-træner Zinedine Zidane har den seneste tid været rygtet til Manchester United som afløser for Mourinho. Og han ligner umiddelbart det mest oplagte bud på den næste chef på Old Trafford.

Men først skal Mourinho dog officielt forlade den synkende United-skude.

Og det sker altså ifølge The Mirror efter kampen mod Newcastle lørdag.

Manchester United er i øjeblikket placeret på 10. pladsen i den bedste engelske række - ni point efter førerholdet Manchester City.