Medie: Mourinho vil have ny dansker

Pierre-Emile Højbjerg har været en stor succes i Tottenham, og nu kan det være, at endnu en dansker tager skridtet fra Southampton til London-klubben.

Det skriver Daily Mirror.

Ifølge det engelske medie skulle Jose Mourinho nemlig være på jagt efter en ny forsvarsspiller, og portugiseren har angiveligt et godt øje til Jannik Vestergaard.

Pierre-Emile Højbjerg (th) kan få en dansk kollega hos Spurs. Foto: Ritzau Scanpix

Vestergaard har ikke meget mere end et år tilbage af sin kontrakt med Southampton, og i Tottenham håber man, at man derfor kan købe Vestergaard til spotpris, ligesom det var tilfældet med Højbjerg, der også havde et år tilbage af sin kontrakt med Southampton, da han blev hentet til Tottenham.

Toby Alderweireld og Davinson Sanchez har på det seneste udgjort det centrale forsvar i Tottenham.

28-årige Vestergaard kom til Southampton fra Borussia Mönchengladbach i 2018. Han har også en fortid i Hoffenheim og Werder Bremen.

Jannik Vestergaard sættes igen i forbindelse med Tottenham. Foto: Ritzau Scanpix

