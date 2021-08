Medie: Nægter at vende tilbage

Harry Kane har ingen planer om at vende tilbage til Tottenham. Angriberen vil gennemtvinge et skifte til Manchester City hurtigst muligt, hævder pålideligt medie

Mange Tottenham-fans fik nok noget af et chok mandag, da flere medier rapporterede, at Tottenhams helt store stjernespiller Harry Kane ikke var mødt op til træning

Grunden til manglende fremmøde skulle være, at Harry Kane gerne vil skifte væk fra Tottenham til en klub, hvor angriberen mener, der er større chancer for at vinde trofæer. Særligt Manchester City skulle have Kanes interesse som ny arbejdsgiver.

Nu skriver det normalt pålidelige medie The Athletic, at den engelske landsholdsangriber slet ikke har tænkt sig at vende tilbage til Tottenham i håb om, at fraværet kan gennemtvinge en transfer til Manchester City.

Sky Sports beretter dog, at Harry Kane har tænkt sig at dukke op på træningsanlægget igen i weekenden.

28-årige Harry Kane har scoret 166 mål i 242 ligakampe for Tottenham. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Vil ikke sælge til andre engelske klubber

Lige meget hvad skulle bestyrelsesformanden i Tottenham, Daniel Levy, ikke have nogen som helst interesse i at sælge klubbens helt store målscorer - og da slet ikke til en anden Premier League-klub.

The Athletic skriver dog, at kommer der et bud i omegnen af 1,3 milliarder danske kroner fra en udenlandsk klub, vil London-klubben overveje at sælge Kane, ellers bliver Harry Kane i Tottenham.

Klubben skulle efter sigende være rasende over angriberens handling, som kan se frem til at få en bøde af klubben, hvis han ikke dukker op igen.

Det bliver under alle omstændigheder nok en lang måned for Tottenhams-fansene, der krydser fingre for at beholde deres 28-årige stjerneangriber.