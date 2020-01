Medie: Nu er alt på plads!

Efter mere end et halvt års daglige spekulationer synes den langstrakte saga om Christian Eriksens fremtid omsider at være tæt på en afgørelse.

Torsdag aften skriver den italienske journalist Nicolo Schira således på Twitter, at italienske Inter har accepteret den pris, Tottenham forlanger.

Done deal! Christian #Eriksen to #Inter from #Tottenham for €20M (bonuses included). He will sign a contract until 2024 with a wages of €10M. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 23, 2020

'Done deal! Christian Eriksen til Inter fra Tottenham for 20 mio. euro inklusiv bonusser. Han vil underskrive en kontrakt, der løber til 2024. Lønnen bliver på 10 mio. euro, skriver den italienske journalist, der blandt andet har skrevet for Gazzetta dello Sport.

Aftalen betyder, at Inter i første omgang slipper 18 mio. euro (ca. 135 mio. kroner, red.), mens der kan falde yderligere to mio. euro (ca. 15 mio. kroner, red.) af i bonusser efterfølgende. Andre medier mener at vide, at fordelingen er på 15 mio. euro i første omgang, og yderligere fem mio. i bonus.

Lønnen bliver på godt 75 mio. kroner om året. Og med de særlige italienske skatteregler kan han se frem til en klækkelig lønforhøjelse. Det kan du læse mere om her: Eriksens smarte træk: Scorer på ny skattelov

Også fcinternews.com skriver, at handelen, som, altså endnu ikke er bekræftet officielt fra nogen sider, er så godt som på plads.

De fortæller, at Eriksens agent, Martin Schoots, torsdag aften har siddet i møde med Inters sportsdirektør, Piero Ausilio, og repræsentanter fra Tottenham på et hotel i Milano, hvor de sidste detaljer er faldet på plads.

Ifølge mediet ventes det, at Christian Eriksen vil være på plads på San Siro i Milano allerede søndag, hvor Inter tager mod Calgiari. Angiveligt venter der så det obligatoriske lægetjek.

Christian Eriksen satte gang i det langstrakte forløb, da han sidste sommer luftede drømmen om nye udfordringer.

- Jeg føler, at jeg er et sted i karrieren, hvor jeg måske gerne vil prøve noget nyt, sagde han dengang og afslørede, at drømmen var et sommerskifte til Real Madrid.

Det skifte blev som bekendt ikke til noget, og siden har danskeren været gennem en meget vanskelig sæson, hvor han sammen med resten af Tottenham har været endog meget langt fra fordums styrke, og endda har måttet finde sig i at blive buhet af klubbens egne fans.

Men nu kan Danmarks største fodboldnavn altså tilsyneladende lægge de svære måneder bag sig, og tager hul på næste kapitel i karrieren.

I Inter kan danskeren blive holdkammerat med Ashley Young og Victor Moses, som netop er hentet hos Manchester United og Chelsea.

