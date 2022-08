Medie: Nu er Damsgaard millimeter fra Brentford

Rygterne om Mikkel Damsgaard og et skifte til Brentford har været mange i ugens løb, og ifølge flere engelske medier har danskerens nuværende klub, Sampdoria, endda accepteret et bud på godt 110 millioner kroner fra Brentford.

Og nu er en transfer meget tæt på, melder transfejournalisten Fabrizio Romano.

Ifølge den normalt velinformerede transferjournalist er Brentford og Damsgaard nu nået til enighed, selvom flere medier i de seneste dage har kunnet skrive om diverse knaster i forhandlingerne.

Nu skal Damsgaard så til England for at gennemgå et lægetjek, hvilket er sidste skridt, inden transferen er endegyldigt på plads.

Såfremt Mikkel Damsgaard, 22 år, havner i Brentford, skal han være med til at udfylde hullet, som Christian Eriksen har efterladt efter sit skifte til Manchester United denne sommer.

